Архитектор из Барнаула разбил в пух и прах ремонт Дворца спорта
Известный барнаульский архитектор Александр Деринг раскритиковал отремонтированный Дворец зрелищ и спорта («Титов-Арену»).
На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белую фотографию спортивного сооружения и подписал «Черная туча». Некоторые подписчики поддержали недовольство архитектора.
- Никаких законов композиции, будто архитекторы не знают. Вертикальное членение распластанного фасада было здесь неслучайно, - написала пользовательница соцсети под ником Pelar.
- Очень ужасно сделали не то слово! Просто закрыть здание сэндвич панелью синего некрасивого цвета - это не более чем варварство и безответственное отношение к архитектуре и к окружающей среде данной площади в центре нашего города, просто поставили коробку как промышленное здание. Ужас! – также добавил Ivan Ferhman.
С некоторыми из них Александр Деринг вступил в переписку, из которой ясно, что нынешний внешний вид Дворца спорта его разочаровал.
ИСТОЧНИК KP.RU