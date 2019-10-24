2019-10-24T11:00:43+03:00
Общество

Архитектор из Барнаула разбил в пух и прах ремонт Дворца спорта

Анна СЕМИНА
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Известный барнаульский архитектор Александр Деринг раскритиковал отремонтированный Дворец зрелищ и спорта («Титов-Арену»).

На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белую фотографию спортивного сооружения и подписал «Черная туча». Некоторые подписчики поддержали недовольство архитектора.

deringarchitectderingarchitect
Черная туча
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- Никаких законов композиции, будто архитекторы не знают. Вертикальное членение распластанного фасада было здесь неслучайно, - написала пользовательница соцсети под ником Pelar.

- Очень ужасно сделали не то слово! Просто закрыть здание сэндвич панелью синего некрасивого цвета - это не более чем варварство и безответственное отношение к архитектуре и к окружающей среде данной площади в центре нашего города, просто поставили коробку как промышленное здание. Ужас! – также добавил Ivan Ferhman.

С некоторыми из них Александр Деринг вступил в переписку, из которой ясно, что нынешний внешний вид Дворца спорта его разочаровал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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