Около Барнаула продают готовый развлекательный комплекс за 70 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-24T09:51:22+03:00

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В Барнауле продают загородный развлекательный комплекс с банкетным залом и гостиницей. Раньше там был популярный клуб «Форсаж» по адресу на ул. Кутузова, 266. За двухэтажное здание со всей территорией запросили 70 млн рублей.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, в 2016 году в комплексе провели полная инсталляцию. Сам клуб оборудован музыкальным и световым оснащением, имеет площадь 1,5 тыс. кв. м. Малый банкетный зал рассчитан на 50 человек, большой – на 150. Здесь есть звукоусилительное и световое оборудование, что позволит провести любой концерт. На втором этаже расположена мини-гостиница с 10 номерами. Также в здании есть сауна, бассейн, бильярдная.

На прилегающей территории – место для выездной регистрации свадеб, декоративный пруд, смотровая башня, беседки, уличные рестораны, пирсы, парковка, зоны для прогулок и фотосессий.

-Загородный комплекс приносит стабильную прибыль, а также имеются точки роста прибыли в 2 раза! Рассмотрим обмен на ваши активы – готовы к деловым переговорам! Возможен краудфандинг, - сообщает риэлтор, занимающийся продажей этого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU