2019-10-24T09:24:07+03:00
Общество

Роскомнадзор провел тренировку по поиску и устранению помех космическим аппаратам

БОРЗОВ Денис
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Специалисты Роскомнадзора совместно с ФГУП «ГРЧЦ» и операторами потренировались в поиске и пресечении источников помех, воздействующих на космические аппараты – трансляторы цифровых телеканалов. Также эти космические объекты обеспечивают предоставление услуг телефонии, передачи данных, доступа в интернет.

Во время тренировки были имитированы помехи и отработано противодействие им. Сотрудники Роскомнадзора вместе с коллегами выполнили четыре задания по локализации источников воздействия, которые искусственно создали на земных станциях спутниковой связи в Новосибирской области, Волгограде, Нижнем Новгороде, Хабаровском крае. Тем самым была повышена готовность к реальной помеховой обстановке, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Тренировка проходила с применением станций спутникового радиоконтроля ФГУП «ГРЧЦ», в задачу которых входит контроль качества распространения обязательных телерадиопрограмм, входящих в первый и второй мультиплексы. Во время учений были также задействованы аппаратно-программные комплексы измерения эфемерид (небесных координат) космических аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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