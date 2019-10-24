Зеркальный фонтан с подсветкой в Бийске запустят весной 2020 года

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-24T08:25:31+03:00

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На бульваре Вали Максимовой в Бийске заканчивается обустройство зеркального фонтана. Объект сдадут буквально через несколько дней.

Как сообщает "Бийский рабочий", монтажом занимается красноярская компания «Ковчег». По словам специалиста компании Андрея Андрюхина, при строительстве фонтана используется прокатанный бетон. Он вручную набивается в формы, и благодаря ему изделия становятся очень прочными и морозостойкими - выдерживают до 400 циклов.

Пуск фонтана, вероятнее всего, состоится весной 2010 года.

- В кольцах будут бить струи с красивой цветной подсветкой. Бийчане и гости города смогут не просто полюбоваться архитектурным сооружением, но и присесть на парапет фонтана, - отмечает издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU