2019-10-24T08:21:40+03:00
Происшествия

Подросток с Алтая выиграл в рулетку смартфон, но получил звонилку

БОРЗОВ Денис
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Подросток из Алтая выиграл смартфон в интернет-рулетке, но получил далеко не то, что желал. В итоге в полицию Кош-Агачского района обратилась жительница села Теленгит-Сортогой. Её несовершеннолетнего сына обманули при покупке мобильного телефона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, 16-летний юноша увидел всплывшее окно с предложением стать участником игры из разряда «Колесо фортуны». Он прошел по ссылке и раскрутил барабан. По результатам игры сельчанину выпал приз - смартфон.

После этого он сообщил свой номер телефона, с ним связался модератор сайта и сообщил, что отправит телефон по почте, но нужно оплатить доставку, налог на выигрыш и обязательную страховку, на общую сумму 11 тысяч рублей. Парень посоветовался с матерью, перевёл на счет злоумышленника деньги, решив, что в магазине телефон все равно стоит дороже.

Через несколько дней молодой человек пришел в отделение почты, получил посылку. Каково же было его разочарование, когда вместо нового смартфона парень «выиграл» старый кнопочный телефон. По факту мошенничества (ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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