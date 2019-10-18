2019-10-18T05:02:01+03:00
Происшествия

Следком проверит бийских школьников, которые имитировали половой акт

БОРЗОВ Денис
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Фото: Олег ЗолотоФото: Олег Золото
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Следственное управление СКР по Алтайскому краю проверит двух мальчиков, которые стали «героями» скандальной публикации в бийской группе в соцсетях.

17 октября в группе «Стыд Бийск» появились снимки, на которых два маленьких мальчика имитируют половой акт на улице во дворе школы, по словам очевидцев в Заречье.

Как сообщили в соцсетях, фотографии были сделаны у школы № 41 в Бийске. На них два мальчика около 10 лет имитируют половой акт. При этом они частично обнажены.

Фотографиями уже заинтересовался следственный комитет. Жители Бийска не понимают, как такое могло произойти. Большинство горожан призывает привлечь к ответственности родителей или наказать детей.

-Боже, дети и такое творят. Родителей жалко. Одеты дети хорошо, не сказать, что из неблагополучной семьи. Чего же вам дети не хватает? А не хватает вам хорошего отцовского ремня. Которого многие дети 90х получали, - высказалась местная жительница Светлана.

Также существует версия, что фотографии сделаны не в Бийске, а ранее в Челябинске. Следствие проверит этот факт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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