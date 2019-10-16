В Алтайском селе на неконтролируемом пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-16T17:30:06+03:00

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15 октября на разъезде Шиловском в Калманском районе сгорели два дачных дома и восемь заброшенных построек. На пепелище нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как уточнили спасатели, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем на одном из участков. Сильный ветер и удаленность от пожарной части активно способствовали распространению огня на соседние постройки. Однако собранные вовремя силы и средства пожарных подразделений не позволили пламени захватить населенный пункт.

Всего за прошедшие сутки на территории края зарегистрировали 122 пожара, 90 из которых - из-за горения сухой травы. ГУ МЧС по Алтайскому краю призвало жителей региона быть благоразумными - не разжигать открытый огонь, не бросать не потушенные спички и окурки.

«То количество пожаров, которое сейчас регистрируется на территории края, и постоянная дымка - это результат безалаберности, а то и преступной деятельности человека», - считают спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU