На Алтае скончался известный тренер по биатлону Алексей Паршиков

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-14T10:00:17+03:00

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В Алтайском крае на 67 году жизни скончался известный тренер по биатлону Алексей Паршиков. Смерть наступила в субботу, 12 октября, после тяжёлой продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 15 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале на улице Аносова, 8.

Как сообщает «Алтайский спорт», до 2016 года Паршиков продолжал работать в Алтайском училище олимпийского резерва, где с 2004 года занимался подготовкой лыжных трасс, обслуживанием и ремонтом спортивных сооружений.

В 1980-е годы под тренерским началом Алексея Паршикова и Николая Гаврилова были подготовлены первые мастера спорта по биатлону в Алтайском крае среди женщин - Галина Верещагина и Ольга Чудова, которые стали победительницами чемпионата СССР в эстафетной гонке.

Федерации лыжных гонок и биатлона Алтайского края, спортивная общественность, Алтайское училище олимпийского резерва, Министерство спорта Алтайского края и газета «Алтайский спорт» выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU