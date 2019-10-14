Какая судьба ждет крафтовые пивоварни на Алтае после введения нового закона

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-14T09:18:34+03:00

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С 2021 года пивом, по новому закону, будет считаться только тот продукт, в котором 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Как новый закон отразится на крафтовых пивоварнях на Алтае, которые зачастую добавляют в пиво фрукты, специи и даже крупы?

Как сообщает МК на Алтае, алтайские изготовители авторского пива абсолютно спокойно отреагировали на закон. Так, владелец сети биршопов ДНК Антон Гамаюнов рассказал, что большая часть рецептов крафтового пива подходит под этот закон:

– В большинстве сортов как раз содержится примерно 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Есть виды, куда добавляются фрукты или специи, но их в принципе не так много. Да и их рецепт не особо отличается от традиционного.

Владелец пивоварни «Алтайкрафт» Максим Мочалин поддерживает новый закон:

- Сейчас в крафтовое пиво иногда добавляют ингредиенты, от которых я в шоке. Например, жареные овощи… Я такие составы не поддерживаю. Для нас мало что изменится, так как мы производим продукцию в соответствии с ГОСТом.

По новому регламенту выделяют четыре категории: «пиво», «пиво специальное» (с добавками), «пиво пшеничное» и «пивной напиток». Пиво с ароматическими добавками является «пивным напитком» - и в этом, по словам пивоваров, нет ничего зазорного.

– Мы работаем с понятием «пивной напиток». Клиенты знают об этом, и на наш престиж это никак не влияет. Даже крупные бренды указывают, что их продукция – пивной напиток, – говорит владелец частной пивоварни Николай Копытов.

На самом деле, новый регламент мало что меняет в правилах действующего ГОСТа, которому подчиняются пивовары. Поэтому крафтовые пивоварни явно не закроются.

ИСТОЧНИК KP.RU