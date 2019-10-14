2019-10-14T07:26:52+03:00
Происшествия

В Барнауле насмерть сбили дорожного рабочего

Парень скончался на месте происшествия
Анастасия Корягина
Поделиться:
Смертельное ДТП. Фото: vk.com/incident22Смертельное ДТП. Фото: vk.com/incident22
Изменить размер текста:

Утром 14 октября на шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, сбили рабочего дорожно-строительной организации.

Как рассказали в группе «Инцидент Барнаул», авария случилась неподалеку от поворота на Булыгино. Из-за ДТП образовалась огромная пробка - от моста «Трассы Здоровья» до светофора.

По данным ГИБДД Барнаула, авария случилась в 6:05 минут. Водитель - мужчина 33-х лет, управляя самосвалом МАЗ 5516Х5-472000, при движении задним ходом задавил 25-летнего коллегу, который стоял позади движения автомобиля. Рабочий скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Читайте также:

Вторая Жасминная. Барнаульцы незаконно перегородили дорогу в лес

Люди поставили железные ворота между двумя домами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае скончался известный тренер по биатлону Алексей Паршиков
Акция «Выгодная осень» с «Алтайским источником»
Какая судьба ждет крафтовые пивоварни на Алтае после введения нового закона
Из-за аварии в Барнауле встали трамваи
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике
Алтайские специалисты обнаружили в говяжьей тушенке ДНК курицы, свиньи и сои
Алтайские баскетболисты одержали первую победу в Суперлиге-2
Барнаульского блогера обвинили в вандализме за изрисованный тротуар
Гигантская сосна выросла на Алтае
Следы медведей нашли всего в 70 км от Барнаула
«АлтайБаскет» начал сезон с уверенной победы в гостях
Алтайские активисты вышли на митинг с призывами отремонтировать Дом культуры
Алтайский депутат высказался об убийстве девочки в Саратове
Сообщество барнаульцев вновь организовало субботник в ленточном бору
Губернатор Виктор Томенко сходил на выступление команды КВН «Дети Лейтенанта Шмидта»
Вторая Жасминная. Барнаульцы незаконно перегородили дорогу в лес
Алтайский митрополит освятил завод «Русская кожа»
Найден пропавший без вести в декабре житель Новоалтайска