В Барнауле насмерть сбили дорожного рабочего
Утром 14 октября на шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, сбили рабочего дорожно-строительной организации.
Как рассказали в группе «Инцидент Барнаул», авария случилась неподалеку от поворота на Булыгино. Из-за ДТП образовалась огромная пробка - от моста «Трассы Здоровья» до светофора.
По данным ГИБДД Барнаула, авария случилась в 6:05 минут. Водитель - мужчина 33-х лет, управляя самосвалом МАЗ 5516Х5-472000, при движении задним ходом задавил 25-летнего коллегу, который стоял позади движения автомобиля. Рабочий скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU