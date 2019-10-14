Алтайские баскетболисты одержали первую победу в Суперлиге-2

СЕГОДНЯ 05:06 2019-10-14T05:06:36+03:00

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«АлтайБаскет» одержал победу над командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Алтайские спортсмены открыли новый сезон в чемпионате Суперлиги-2 со счетом 84:70. Игра состоялась на днях в Белореченске.

- Равная игра продолжалась лишь до пятой минуты, после чего «АлтайБаскет» перехватил инициативу. Во втором игровом отрезке барнаульцы увеличили преимущество, которое за минуту до большого перерыва составляло 19 очков (44:25), - сообщает официальный сайт региона со ссылкой на «Алтайский спорт».

В третьей десятиминутке команда Бориса Соколовского добилась перевеса - 54:34. В начале заключительного периода краснодарцы сократили отрыв барнаульцев до шести баллов (62:56). Матч в итоге завершился уверенной победой «АлтайБаскета», почти половину очков которому принес Дмитрий Злобин.

ИСТОЧНИК KP.RU