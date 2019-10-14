Гигантская сосна выросла на Алтае

СЕГОДНЯ 04:22 2019-10-14T04:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Быстрого Истока рассказали об огромной сосне, которая растет в их районе – толщина ствола в обхвате составляет порядка 410 сантиметров. О дереве рассказала местная жительница Татьяна Копылова.

Ее история опубликована в блоге проекта «Усынови заказник»:

- Несколько лет назад мы случайно увидели это дерево и были просто поражены его размерами. С тех пор всякий раз, когда едем отдыхать на Завьяловское озеро в соседнее село Верх-Озёрное, мы обязательно посещаем Верх-Озёрнинский борок, где растёт эта красавица. Старожилы говорят, что когда-то очень-очень давно здесь повсеместно рос сосновый бор, вплоть до Колыванского увала. Но случился ужасный пожар и бор выгорел, остался лишь небольшой островок леса. Здесь много вековых сосен, но самое-самое - вот эта наша сосна. Местные жители её ещё называют «Ленинской», - пишет Копылова.

ИСТОЧНИК KP.RU