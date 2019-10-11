Обустроить памятники и поднять зарплаты: какие предложения внесут в бюджет Алтайского края на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-11T09:11:27+03:00

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К концу года должен быть готов и утвержден проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Это реальная возможность на законодательном уровне прописать увеличение зарплат для бюджетников, заложить деньги на благоустройство городов, ремонт школ и прочие важные вопросы.

Проект бюджета Алтайского края обсдят на совещании губернатора с руководителями фракций и комитетов АКЗС, которое пройдет 14 октября в краевом парламенте.

Свои предложения по бюджету уже внесла «Единая Россия», они касаются как поддержки людей и муниципалитетов в целом, так и новых возможностей развития территорий. Соответствующий документ направят губернатору региона Виктору Томенко на следующей неделе.

Питание для детей

Одно из предложений касается питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Партийцы предлагают заложить в бюджет средства на бесплатное двухразовое питание в школах. Также «единороссы» настаивают на принятии государственной программы по ремонту и благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны в городах и районах Алтайского края. Еще одна инициатива касается оплаты труда бюджетников – в этой сфере должен быть реальный рост за счет увеличения окладной части.

- Также депутаты предлагают сохранить объемы дотаций на сбалансированность местных бюджетов. Это средства, которыми города и районы смогут распоряжаться по собственному усмотрению, направляя их на решение самых «горячих» проблем. Также предлагается минимум на четверть увеличить финансирование проекта поддержки местных инициатив, который зарекомендовал себя как рабочий инструмент для муниципалитетов, благодаря которому они могут оперативно реализовывать собственные проекты по созданию, ремонту и благоустройству социальных объектов, - сообщает пресс-служба реготделение партии.

Давно назрел вопрос решения болезной темы обустройства контейнерных площадок для сбора мусора. Единороссы предлагают решить эту проблему, выделив деньги на обустройство в текущем и в следующем годах для того, чтобы ускорить реформу обращения с ТКО и постепенно уйти от бестарного сбора мусора.

Развивать бизнес

Конечно, одними бюджетными дотациями край на линию стабильного развитиями не выведешь, а для этого необходимо развивать собственное производство и предпринимательство, привлекать капитал в регион.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона, по мнению депутатов фракции, нужно облегчить условия получения господдержки для инвесторов, а также увеличить средства на обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе за счет субсидирования части банковской процентной ставки и налогов.

Эти предложения взяты не из воздуха. Они основаны на обращениях граждан и представителей местных властей

— Члены нашей фракции постоянно работают на своих округах и прекрасно знают проблематику отдельных территорий и края в целом, и конкретные предложения в проект краевого бюджета — это один из ключевых этапов работы депутатов, - говорит руководитель фракции Сергей Приб. - Мы отобрали именно те предложения, реализация которых сможет действительно улучшить жизнь в Алтайском крае и будем активно отстаивать свои предложения на всех стадиях работы над бюджетом.

ИСТОЧНИК KP.RU