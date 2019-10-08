Алтайские полицейские поймали черного лесоруба

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-08T13:49:00+03:00

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Заринские полицейские задержали 54-летнего жителя села Видоново. Как оказалось, мужчина незаконно вырубил несколько деревьев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в конце сентября в лесу, в двух километрах от села мужчина вырубил шесть сырорастущих сосен. Объем древесины составил более 20 кубических метров. Деревья мужчина продал за 20000 рублей жителю Тальменского района, тот вывез их к себе домой на автомобиле ЗИЛ-131 и распилил на доски.

В итоге правоохранители изъяли древесину, бензопилу и принадлежащий мужчине трактор МТЗ-80, на котором он грузил спиленные деревья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере).

Мужчина признал свою вину полностью и пообещал 250 тысяч рублей государству. Пока он находится под подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU