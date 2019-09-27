2019-09-27T16:21:35+03:00
Происшествия

Житель алтайского села во время застолья ударил друга ножом

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае нетрезвый селянин забил товарища ножом. Сотрудники следственного комитета по Алтайскому краю из Троицкого района собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал виновным 30-летнего селянина.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, ночью 11 апреля в селе Троицкое ранее судимый пьяный мужчина во время ссоры со своим 35-летним другом ударил его ножом. Он попал в бедро и задел артерию и вену, из-за чего его товарищ быстро истек кровью. В итоге 35-летний мужчина умер.

В итоге селянина осудили, ближайшие 8 лет и 1 месяц он проведет в колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU

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