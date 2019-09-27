2019-09-27T15:17:37+03:00
Общество

В Барнауле один из маршрутов автобусов будет ходить по новой схеме

БОРЗОВ Денис
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Изменения в схеме движения автобусовИзменения в схеме движения автобусовФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле изменится один из городских маршрутов автобусов. Транспорт маршрута № 110 в краевой столице будут следовать по новой схеме, с понедельника, 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок с целью улучшения транспортного обслуживания населения.

- С ближайшего понедельника трасса следования автобусного маршрута № 110 «ЛДП „Спартак - 2“ - Аэропорт» будет проходить по Павловскому тракту, улице Сиреневой, улице Взлётной, улице Сергея Ускова, далее - по Павловскому тракту, улице Солнечная Поляна с последующим выездом на Павловский тракт, - пояснили в пресс-центре мэрии столицы Алтайского края.

Администрация Барнаула просит пассажиров быть внимательнее и, по возможности, изучить изменения автобусного маршрута, чтобы не попасть в конфликтную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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