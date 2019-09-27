2019-09-27T12:54:08+03:00
Общество

РЖД может построить скоростную магистраль между Барнаулом и Новосибирском

БОРЗОВ Денис
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Поезд "Ласточка"Поезд "Ласточка"Фото: предоставлено пресс-службой
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РЖД подумает о строительстве магистрали для скоростных поездов между Новосибирском и Барнаулом. Инвестиционный проект уже есть в программе развития РЖД до 2025 года, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

- Согласно долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 19 марта 2019 года №466-р, в сценарных условиях развития на период до 2025 года одним из инвестиционных проектов обозначен проект строительства скоростной магистрали на участке «Новосибирск – Барнаул», - пояснили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, если все пойдет по плану, стоимость проекта составит 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций - 53,2 млрд рублей - запланирована на 2022-2025 гг.

Сейчас электрички между городами курсируют с пересадкой пассажиров на станции Черепаново. Сам путь занимает чуть больше четырех часов. Если по пути начнет следовать «Ласточка», время в пути сократится до трех часов, а пассажиры смогут добираться сразу до Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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