2019-09-27T12:35:58+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» крупно переиграл серьезного соперника из Тобольска

БОРЗОВ Денис
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«АлтайБаскет» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Нефтехимик» - 83:64.

Барнаульцы сыграли второй матч в Кубке России в Магнитогорске. Им нужно было побеждать, ведь первую игру они проиграли. Матч против тобольского «Нефтехимика», который в прошлом сезоне был выше «АлтайБаскета» в турнирной таблице, стал настоящим вызовом для наших игроков.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, решающей стала третья десятиминутка, в которой «АлтайБаскет» рванул, заработав двузначный перевес. В начале заключительной четверти после двух дальних попаданий Кузьмина и добивания Захаркевича преимущество алтайской команды стало ещё более комфортным - 67:49. Правда, «Нефтехимик» выдал ответный рывок 9:0, вынудив Бориса Соколовского взять тайм-аут. После чего Ашмаров двумя точными трёшками, заброшенными с интервалом в 20 секунд, вернул инициативу нашим игрокам.

Лучше всего в игре у наших баскетболистов получалось перехватывать мяч – 13 против 2. В пятницу, 27 сентября «АлтайБаскет» сыграет с красноярским «Енисеем-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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