В Барнауле на улице обнаружили труп мужчины
В Ленинском районе Барнаула было найдено тело человека. По предварительным данным, это погибший мужчина.
О страшной находке сообщили очевидцы с соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Труп был найден на улице Кавалерийской рядом с домом №3. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и накрыли тело. На месте работает следователь, на данный момент неизвестно, что произошло с погибшим.
- Следователи следкома по краю зарегистрировали материал доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины на ул. Кавалерийской в Барнауле. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, назначены экспертизы, которые помогут установить причину смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU