В Барнауле на улице обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-27T11:47:44+03:00

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В Ленинском районе Барнаула было найдено тело человека. По предварительным данным, это погибший мужчина.

О страшной находке сообщили очевидцы с соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Труп был найден на улице Кавалерийской рядом с домом №3. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и накрыли тело. На месте работает следователь, на данный момент неизвестно, что произошло с погибшим.

- Следователи следкома по краю зарегистрировали материал доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины на ул. Кавалерийской в Барнауле. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, назначены экспертизы, которые помогут установить причину смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU