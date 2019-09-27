На въезде в Барнаул очередной большегруз не смог проехать под ограничителем
На въезде в Барнаул со стороны старого моста вновь собралась пробка из-за застрявшей фуры.
Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Фура проехала через мост и добралась до ограничителя, который установили специально для того, чтобы большегрузы не могли заехать в краевую столицу. Но незадачливых водителей это не останавливает и они раз за разом образуют пробку на въезде.
Ограничитель с надписью «грузовик не проедет» 27 сентября вновь встретил «своего клиента». В этот раз в «ловушку» попал новосибирский грузовик ITECO. Из-за него образовалась многокилометровая пробка.
Некоторые горожане уже с юмором относятся к сложившейся ситуации.
- Там нужно указатель «Пункт весового контроля» вешать. И тогда это сразу же закончится, - размышляет житель Барнаула Андрей Шутилов.
- Кто-нибудь считал, сколько их там пыталось «проскочить»? Чисто из любопытства, - задается вопросом Ольга Русинова.
К слову, летом как минимум три грузовика парализовали движение на мосту. С приходом осени у города появляются новые «герои».
ИСТОЧНИК KP.RU