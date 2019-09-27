Бывшему директору «Модеста» ужесточили наказание

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-27T10:29:18+03:00

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Бывший директор «Модеста» Антонида Устинова должна будет выплатить семь миллионов рублей штрафа.

Такое решение было принято на заседании Алтайского краевого суда во время рассмотрения апелляции прокуратуры. Ведомство требовало для бывшего директора молочного завода «Модест» восемь лет колонии общего режима и штрафа в 14 миллионов рублей, сообщает «Политсибру».

Напомним, ранее суд признал Устинову виновной в систематическом получении взяток за лоббирование интересов московской компании, у которой завод закупал стеклянные емкости. Экс-директор предприятия за все это время обогатилась на сумму, превышающую семь миллионов рублей.

В итоге вердикт был пересмотрен частично. Ей оставили 7,5 года условно с испытательным сроком в пять лет, но при этом увеличили штраф с двух до семи миллионов рублей. Помимо этого у нее заберут гараж, который был приобретен за взятки. Правда, когда начались проверки, Устинова переписала его на свою дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU