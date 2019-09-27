В выходные на Алтае обещают снег

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-27T09:22:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В предстоящие дни в Алтайском крае есть вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега.

По данным Алтайского ЦГМС, в субботу, 28 сентября на большей части территории региона ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Дневная температура при этом будет от плюс 11 до плюс 16 градусов. А вот в воскресенье, 29 сентября на большей части территории края прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, в северо-западных районах с мокрым снегом, в предгорьях сильные дожди. Днем воздух прогреется от +8 до + 13 градусов.

В Барнауле, что в субботу, что в воскресенье ожидаются умеренные дожди. Днем в среднем температура установится на отметке в плюс 11 градусов. Неприятным может быть ветер. Днем западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Новая рабочая неделя также начнется с дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU