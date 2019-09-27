2019-09-27T08:31:09+03:00
Происшествия

Погоню за водителем устроили ночью в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Барнауле сотрудники ГИБДД задержали водителя, который никак не хотел останавливаться и игнорировал требования представителей закона.

Подозрительную машину полицейские заметили еще в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Партизанской. Однако водитель Toyota Lite Ace проигнорировал их требование остановиться и только поддал газу, проехав на красный свет.

- Экипаж ГИБДД начал преследование нарушителя, который продолжал двигаться на большой скорости, не реагируя на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, - сообщают в ведомстве.

В 00.15 по местному времени в районе дома №15 по улице Беляева нарушитель врезался в Nissan Sunny, за рулем которого был 30-летний мужчина. Только после этого удалось его задержать. Оказалось, что автомобилем Toyota управлял также 30-летний водитель. По результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения у него не установлено.

В итоге на него составили 14 административных материалов: 12 – за проезд на красный свет светофора, за невыполнение требований об остановке и также за неподчинение представителю правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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