2019-09-27T08:15:27+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на работу светофора на Павловском тракте

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Стоп-кадр видео Ольги ЛакеевойСтоп-кадр видео Ольги Лакеевой
Изменить размер текста:

Барнаульцы жалуются на неудобный перекресток, дорогу по которому некоторым людям невозможно перейти за один раз. Проблемный участок находится на стыке Павловский тракта и ул. Советской Армии.

Горожане бурно обсуждают перекресток в соцсетях в паблике «Barnaul 22». На переход дороги пешеходам отведено всего 15 секунд. Причем, нужно дождаться, пока маневр завершат автомобили, двигающиеся со стороны Павловского тракта.

- Хорошо, если вы здоровы и можете бегать. Но если это не так, то, скорей всего, вам придётся остановиться посреди дороги или на трамвайных путях. Лично я ещё ни разу не смогла перейти эту дорогу на зелёный сигнал. Возможно, устройство нуждается в регулировке, - пишет жительница Барнаула Ольга Лакеева.

Мнения разделились: некоторые считают, что лучше переждать полторы минуты и поберечь здоровье, а не перебегать дорогу. Другие же выражают солидарность с автором и считают, что на месте требуется установить надземный переход. Однако трамвайные контактные сети могут усложнить возведение объекта.

Переход.Автор видео: Ольга Лакеева

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погоню за водителем устроили ночью в Барнауле
Алтайские пожарные спасли из горящего дома парализованную хозяйку
На Алтай-Коксе определили лучших аппаратчиков
Школьница помогла задержать домушника
Хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли в первом домашнем матче сезона
Алтайские археологи нашли несколько интересных захоронений
Алтайская лаборатория рассказывает, какие сахара содержатся в меде
Новый сервис доставки продуктов запустили в Барнауле
В Алтайском крае молодежь примут в правительство региона
Экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук стал Почетным гражданином Алтайского края
В Алтайском крае мужчина избивал беременную многодетную мать и убил ее ребенка
Сотрудница салона сотовой связи получила срок за слежку за женой своего любимого
В Барнауле выставили на продажу коттедж с «музыкальным подвалом»
Следствие озвучило возможные причины инцидента с Boeing 767 в Барнауле
Алтайские ученые изобрели биоразлагаемую съедобную посуду
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Росгидромет предсказал жителям Алтайского края снегопад в конце сентября
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
«Ростелеком» в Барнауле поддержал конкурс «АвтоМАМА»
«Стальное дерево» помогло реконструировать спортивную площадку в Заринске
Официально: барнаульский Генплан приняли с многочисленными нарушениями
СМИ: на Алтае в серьезное ДТП попал сын обвиняемого во взяточничестве Вадима Надвоцкого
Пассажирка жестко севшего в Барнауле самолета сломала позвоночник при эвакуации
Барнаульский сторож воткнул нож в шею напарнику
В Новоалтайске строят большой культурно-спортивный комплекс