Барнаульцы жалуются на работу светофора на Павловском тракте

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-27T08:15:27+03:00

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Барнаульцы жалуются на неудобный перекресток, дорогу по которому некоторым людям невозможно перейти за один раз. Проблемный участок находится на стыке Павловский тракта и ул. Советской Армии.

Горожане бурно обсуждают перекресток в соцсетях в паблике «Barnaul 22». На переход дороги пешеходам отведено всего 15 секунд. Причем, нужно дождаться, пока маневр завершат автомобили, двигающиеся со стороны Павловского тракта.

- Хорошо, если вы здоровы и можете бегать. Но если это не так, то, скорей всего, вам придётся остановиться посреди дороги или на трамвайных путях. Лично я ещё ни разу не смогла перейти эту дорогу на зелёный сигнал. Возможно, устройство нуждается в регулировке, - пишет жительница Барнаула Ольга Лакеева.

Мнения разделились: некоторые считают, что лучше переждать полторы минуты и поберечь здоровье, а не перебегать дорогу. Другие же выражают солидарность с автором и считают, что на месте требуется установить надземный переход. Однако трамвайные контактные сети могут усложнить возведение объекта.

Переход.Автор видео: Ольга Лакеева

ИСТОЧНИК KP.RU