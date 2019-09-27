2019-09-27T07:34:11+03:00
Общество

На Алтай-Коксе определили лучших аппаратчиков

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: Алтай-КоксФото: Алтай-Кокс
Изменить размер текста:

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков коксохимического производства. Победителем стал Антон Кропачев. Ему вручили диплом и денежную премию.

Всего в конкурсе участвовали 22 рабочих цеха улавливания. После теоретического задания они выстраивали правильную последовательность технологических операций.

Второе место в конкурсе занял Алексей Шурыгин. Третье – Дмитрий Кирилов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Георгию Журе. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Сергея Хлебникова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Как рассказали в компании, ежегодно на предприятии проводится десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий и мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погоню за водителем устроили ночью в Барнауле
Алтайские пожарные спасли из горящего дома парализованную хозяйку
Барнаульцы жалуются на работу светофора на Павловском тракте
Школьница помогла задержать домушника
Хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли в первом домашнем матче сезона
Алтайские археологи нашли несколько интересных захоронений
Алтайская лаборатория рассказывает, какие сахара содержатся в меде
Новый сервис доставки продуктов запустили в Барнауле
В Алтайском крае молодежь примут в правительство региона
Экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук стал Почетным гражданином Алтайского края
В Алтайском крае мужчина избивал беременную многодетную мать и убил ее ребенка
Сотрудница салона сотовой связи получила срок за слежку за женой своего любимого
В Барнауле выставили на продажу коттедж с «музыкальным подвалом»
Следствие озвучило возможные причины инцидента с Boeing 767 в Барнауле
Алтайские ученые изобрели биоразлагаемую съедобную посуду
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Росгидромет предсказал жителям Алтайского края снегопад в конце сентября
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
«Ростелеком» в Барнауле поддержал конкурс «АвтоМАМА»
«Стальное дерево» помогло реконструировать спортивную площадку в Заринске
Официально: барнаульский Генплан приняли с многочисленными нарушениями
СМИ: на Алтае в серьезное ДТП попал сын обвиняемого во взяточничестве Вадима Надвоцкого
Пассажирка жестко севшего в Барнауле самолета сломала позвоночник при эвакуации
Барнаульский сторож воткнул нож в шею напарнику
В Новоалтайске строят большой культурно-спортивный комплекс