На Алтай-Коксе определили лучших аппаратчиков

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-27T07:34:11+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков коксохимического производства. Победителем стал Антон Кропачев. Ему вручили диплом и денежную премию.

Всего в конкурсе участвовали 22 рабочих цеха улавливания. После теоретического задания они выстраивали правильную последовательность технологических операций.

Второе место в конкурсе занял Алексей Шурыгин. Третье – Дмитрий Кирилов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Георгию Журе. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Сергея Хлебникова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Как рассказали в компании, ежегодно на предприятии проводится десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий и мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU