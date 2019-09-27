2019-09-27T06:28:38+03:00
Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли в первом домашнем матче сезона

Анна СЕМИНА
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Матч "Динамо-Алтай" - "Юниор"Матч "Динамо-Алтай" - "Юниор"Фото: предоставлено пресс-службой
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Хоккеисты главной команды Алтайского края «Динамо-Алтай» в четверг, 26 сентября, провели свой первый домашний матч в рамках стартовавшего недавно первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2019-2020.

Нашим соперником была команда «Юниор» из Кургана. Подопечные Александра Усачева уступили в этой встрече. Поединок завершилась с «футбольным» счетом – 0:1. Единственная шайба была заброшена в третьем, заключительном периоде. Отличился Антон Шкураев.

Напомним, что по техническим причинам эта игра проходила на резервной площадке – на льду «Карандин Арены». Подготовить основную – «Титов Арену» - обещают к выходным. По последней информации, официальное открытие состоится в субботу, 28 сентября. «Динамо-Алтай» проведет второй матч с «Юниором». Начало в 17 часов. Билеты еще есть в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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