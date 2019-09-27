2019-09-27T05:35:49+03:00
Наука

Алтайская лаборатория рассказывает, какие сахара содержатся в меде

С химической точки зрения мед представляет сложную смесь
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В состав меда входят глюкоза, фруктоза и сахароза, декстрин, вода, белковые вещества, небелковые азотные вещества, ферменты, органические кислоты, минеральные вещества, витамины. Состав меда, полученного от различных видов нектара, т.е. от различных медоносных растений, не одинаков и зависит от его происхождения, зрелости и времени года. К сахарам, обнаруженным в меде, относится глюкоза, фруктоза, сахароза. Глюкозы (виноградного сахара) в меде содержится до 35%. Она относится к простым сахарам, быстро кристаллизуется, легко усваивается организмом человека без дополнительного расщепления.

Процентное содержание в меде фруктозы (плодового сахара) приближается к процентному содержанию глюкозы. Кристаллизуется фруктоза плохо, организмом людей усваивается хорошо. Чем больше в меде фруктозы, тем он медленнее подвергается кристаллизации, и наоборот. Фруктоза также относится к простым сахарам.

Сахароза (тростниковый сахар) относится к дисахаридам. В ее состав входят глюкоза и фруктоза.

В цветочном мёде сахара не более 5%. В падевом мёде сахара больше - до 10%, а глюкозы и фруктозы меньше. Большой концентрацией глюкозы и фруктозы обусловлены высокие питательные и вкусовые свойства мёда - его сладкий вкус и способность быстро восстанавливать силы.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» исследования меда на содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы проводятся методом ВЭЖХ на хроматографе с рефрактометрическим детектором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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