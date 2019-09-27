Новый сервис доставки продуктов запустили в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:18 2019-09-27T05:18:33+03:00

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В Барнауле запустили новый сервис доставки продуктов. Привозить еду горожанам домой или в офис будет один из крупнейших в России сервисов - компания iGooods.

С 26 сентября жители Барнаула могут заказать еду через специальное приложение или сайт iGooods, об этом рассказали в пресс-службе компании. Компания изучила потребительский спрос в городе и решила «зайти» в рынок, несмотря на то, что подобные сервисы в Алтайском крае еще не совсем популярные и раскручены.

- Число жителей Барнаула превышает 600 тыс. человек, это город с достаточно хорошей покупательской способностью населения. На данный момент там не представлен ни один крупный сервис доставки продуктов. Хотя по опыту других городов Сибири мы видим, что такая услуга востребована, - рассказал управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

До конца года компания инвестирует в работу сервиса в Барнауле 1,5 млн рублей. В 2020 году — еще 3,5 млн рублей. Работать iGooods пока будет только со своим партнером - «Лентой».

ИСТОЧНИК KP.RU