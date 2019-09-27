2019-09-27T04:30:47+03:00
Политика

В Алтайском крае молодежь примут в правительство региона

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае появится молодежное правительство. О планах на его формирование рассказали в пресс-службе администрации региона 24 сентября.

Молодые политики работают уже в 72 субъектах РФ. Каждый год они участвуют в съездах, форумах и занимаются развитием своих регионов. Подобные молодежные правительства по функциям скорее напоминают координационные советы.

Алтайская структура будет состоять из 21 человека, включая председателя, его заместителя и секретаря. Им будут помогать взрослые наставники.

Чтобы стать членом Молодежного правительства, нужно пройти конкурс: подать документы и показать свою программу развития любой отрасли региона (здравоохранения, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства и пр.). Возраст кандидатов - 18-35 лет. Они должны быть дееспособны и не иметь судимостей. Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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