Сотрудница салона сотовой связи получила срок за слежку за женой своего любимого

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-26T16:32:47+03:00

Женщины давно были в ссоре: предъявляли друг другу претензии, угрожали и подавали друг на друга заявления в правоохранительные органы

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СУ СКР по Алтайскому краю сообщило о вынесении приговора 35-летней жительнице Барнаула за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что между женщиной и бывшей супругой ее сожителя сложились личные неприязненные отношения. Дамы предъявляли друг другу претензии, угрожали и подавали друг на друга заявления в правоохранительные органы.

Осужденная являлась сотрудницей одного из крупных сотовых операторов. В какой-то момент она решила воспользоваться своим служебным положением и с января по август 2018 года через информационно-биллинговую систему узнавала обо всех звонках и сообщениях бывшей супруги сожителя.

Когда потерпевшая узнала о слежке за ней, она обратилась с заявлением в службу безопасности компании. По результатам служебной проверки незаконные действия сотрудницы подтвердились.

В ходе предварительного и судебного следствия женщина вину признала и в содеянном раскаялась. Ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU