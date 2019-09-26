ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-26T12:47:16+03:00

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25 сентября начинает работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл. Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.

Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на одном из тарифов.

По словам генерального директора ВТБ Мобайл Максима Шаркова, создавая мобильного оператора, они стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты.

- В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

- Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор мобильной связи готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. Запуск оператора ВТБ Мобайл на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи, - сообщил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

ИСТОЧНИК KP.RU