Росгидромет предсказал жителям Алтайского края снегопад в конце сентября

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-26T12:29:06+03:00

Температура ночью 29 и 30 сентября опустится до +2 градусов, местами будет «минус»

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Похолодание идет в Алтайский край: синоптики обещают первый снег уже 29 сентября. По данным Росгидромета, температура ночью 29 и 30 сентября будет опускаться до +2 градусов, а местами до -1. В эти дни вероятно выпадение снега с дождем.

1 и 2 октября будет еще холоднее: днем будет до +8, но зато дожди уже не будут так докучать.

Этот прогноз еще может скорректироваться краткосрочными предсказаниями.

Напомним, российский Гидрометцентр пообещал жителям Алтайского края более теплую, чем обычно, зиму. При этом синоптики обещают холодный октябрь, но относительно высокий температурный фон в зимние месяцы и в марте.

Согласно данным метеорологов, норма среднемесячной температуры для Барнаула в октябре составляет всего +2,5 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU