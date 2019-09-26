«Стальное дерево» помогло реконструировать спортивную площадку в Заринске

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-26T12:04:53+03:00

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Сотрудник теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Станислав Архипов в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» реконструировал баскетбольную площадку на территории средней школы №1 Заринска.

С командой волонтеров Станислав демонтировал старый асфальт и забетонировал площадку. На ней появилось специальное бесшовное резиновое покрытие, новая разметка и прыжковая зона, щиты с баскетбольными кольцами.

В день открытия инициатор проекта провел турнир по стритболу для школьников.

Помощь в проекте оказал благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы №1, администрация Заринска, депутат Заринского горсобрания и финалисты конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса.

- Школы в частном секторе отдалены от центральных игровых зон. Здесь мало спортивного инвентаря, и состояние самой физкультурной площадки оставляло желать лучшего, - рассказывает Станислав Архипов. - Я рад, что благодаря «Стальному дереву» нам удалось создать в микрорайоне Лесокомбината современную спортивную площадку, где все предусмотрено для тренировок и подвижных игр на открытом воздухе.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК). Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU