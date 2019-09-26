Барнаульский сторож воткнул нож в шею напарнику
59-летнего жителя Барнаула обвинили в покушении на убийство. Мужчина работал сторожем в одном из садоводческих товариществ, и попытался убить своего напарника.
Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2019 года обвиняемый распивал спиртное в сторожке садоводства со своим сменщиком. Между мужчинами произошел конфликт по поводу того, что один не помогал другому заготавливать дрова на зиму.
В ходе ссоры обвиняемый нанес ножевое ранение в шею потерпевшего, и уже собирался добить его, но не успел довести преступный умысел до конца: мужчина успел убежать и вовремя обратился за медицинской помощью.
В ходе предварительного следствия сторож утверждал, что не хотел убивать сменщика, однако его слова опровергает следствие. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU