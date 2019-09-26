2019-09-26T08:15:30+03:00
Общество

В Новоалтайске строят большой культурно-спортивный комплекс

Строители приступили к заливке фундамента.
Анастасия Корягина
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Строительство культурно-спортивного комплекса.Строительство культурно-спортивного комплекса.
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В Белоярском районе Новоалтайска начали строить культурно-спортивный комплекс. Строители уже огородили площадку и установили паспорт объекта с описанием основных сведений.

Как рассказали на сайте минкультуры Алтайского края, на объект уже завезли необходимые для производства работ инженерные коммуникации. Строители приступили к заливке фундамента.

Будущий культурно-спортивный комплекс.

Будущий культурно-спортивный комплекс.

До конца текущего года в полном объеме планируют завершить устройство нулевого цикла. Срок завершения всех строительно-монтажных работ по контракту – июль 2020 года. Строительство выполняют в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Здание нового культурно-спортивного комплекса будет двухэтажным, общей площадью свыше 2 тысяч кв. метров. Его выполнят в бело-синих тонах. Здесь будут созданы необходимые условия для клубных формирований культуры и спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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