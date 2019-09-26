Под Барнаулом насмерть сбили лося

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-26T06:23:28+03:00

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На трассе под Барнаулом автомобилист сбил лося. Об этом сообщили очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП с участием легковой машины и лося произошло рано утром 26 сентября. Это случилось сразу за поселком Фирсово, сообщают очевидцы. На кадрах, которые барнаульцы разместили в соцсетях видно, что животное сильно травмировано и истекает кровью.

Как «Комсомолке» сообщил руководитель организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер, сразу после трагедии им позвонили из Алтайкрайохотуправления и попросили забрать животное себе. Специалисты уже выехали на место, чтобы забрать лося и оказать необходимую помощь, но животное скончалось до прибытия людей.

- Это все потому, что там нет дорожного знака «дикие животные» и автомобилисты едут на большой скорости. Раньше такие знаки на этом участке были, - добавляет Артем Кучер.

ИСТОЧНИК KP.RU