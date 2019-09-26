2019-09-26T05:51:50+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мать сломала руку ребенку из-за неуспеваемости

Женщина избивала 7-летнего сына поленом и табуретом
Анастасия Корягина
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Женщина в драке.Женщина в драке.Фото: pixabay.com
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36-летнюю жительницу Бурлинского района обвинили в истязании сына и умышленном причинение вреда его здоровью. Женщина систематически избивала ребенка, и в конце концов сломала ему руку.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в феврале 2019 года 7-летнего сына сельчанки госпитализировали из школы в больницу с переломом руки. В результате разбирательств стало известно, что травму ему причинила мама во время воспитательного процесса. Так женщина наказала ребенка из-за неправильно выполненного домашнего задания.

В ходе следствия выяснилось, что с августа 2018 по январь 2019 года женщина, используя малозначительные поводы, физически и морально наказывала ребенка. За невыполнение домашних заданий она избивала сына поленом, табуретом и другими попадавшимися под руку предметами.

Ребенка уже забрали из семьи - сейчас он живет со своей родной тетей. В ходе следствия обвиняемая своей вины в содеянном не признала и от дачи показаний отказалась. Однако это не помешало следствию передать уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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