Дорогу под Барнаулом временно перекроют из-за военных

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-25T13:40:47+03:00

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Под Барнаулом с 26 на 27 сентября перекроют участок трассы. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Так в четверг, 26 сентября, с 21-50 до 01:30 часов ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский - а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. станция Озерки. Это связанно с плановым движением военных колонн.

В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и заранее планировать маршрут своих поездок.

К слову, 25 сентября в барнаульском аэропорту им. Титова прошли учебные тушения МЧС. По легенде возгорание произошло в одном из самолетов. Так участие в этом мероприятии приняли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по региону и ведомства Алтайской подсистемы РСЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU