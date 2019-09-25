Около двухсот человек в Барнауле навели порядок в парке «Победы»
В Барнауле на территории парка «Победы» состоялся очередной субботник. В нем приняли участие члены инициативной группы по его возрождению, неравнодушные барнаульцы, студенты и даже школьники.
Очищали от мусора парк в общей сложности около двухсот человек. С инвентарем для уборки им помогли сотрудники МУП «Горзеленхоз», они также предоставили машину для вывоза собранного мусора. Многие участники субботника оказались предусмотрительными и принесли необходимый для уборки инвентарь из дома.
- Закончился субботник, уже по традиции, визитом участников в музей школы № 53, двери которого открыты для всех, - добавляют организаторы.
К слову, скоро парк «Победы» планируют реконструировать. Активисты Барнаула хотят восстановить то, что было заложено на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU