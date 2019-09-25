Программа «Стальное дерево» помогла организовать раздельный сбор мусора в Заринске

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-25T09:35:07+03:00

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Сотрудница Алтай-Кокса Наталья Старцева в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» установила в Заринске контейнеры для раздельного сбора отходов.

Шесть урн для раздельного сбора мусора появились на территории зон отдыха в городе и десять контейнеров – на городских придомовых территориях. Сортировать отходы, подлежащие вторичной переработке, планируется на четыре фракции – бумагу, пластик, стекло и металл.

Проект Натальи Старцевой поддержали благотворительный фонд «Милосердие», администрации Заринска и управляющие организации «Город» и «Заринское». Вывозом отходов на вторичную переработку будет заниматься заринская компания «Эко-город».

Сейчас инициатор проекта информирует горожан о важности раздельного сбора отходов и проводит разъяснительную работу со школьниками.

«Я уверена, что жители Заринска готовы цивилизованно обращаться с отходами – из общего объема сортировать вторично перерабатываемые, тем самым беречь природу. Эта задача важна для всей страны. А начинать надо с себя, с нашей малой родины. «Стальное дерево» - это прекрасный проект, дающий возможность реализовать свои идеи на благо города и его жителей!», - говорит Наталья Старцева.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU