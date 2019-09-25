2019-09-25T08:38:16+03:00
Общество

В Барнауле и Бийске стартовал отопительный сезон

САПОЖКОВА Александра
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Отопление в Барнауле в БийскеОтопление в Барнауле в БийскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Сибирская генерирующая компания 25 сентября начала подачу тепла в детсады, школы и медучреждения Барнаула и Бийска. Подача тепла в жилые дома осуществляется по заявкам - дату включения устанавливают на общем собрании жильцов.

Специалисты СГК поясняют, что каждый год запуск начинается постепенно, чтобы соблюсти гидравлический режим, избежать сбоев и повреждения оборудования. Первыми тепловую энергию всегда получат соцобъекты. После запуска отопления в жилые дома потеплеет в промышленных и общественных зданиях.

Всех потребителей Бийска и Барнаула планируют подключить к отоплению за семь дней. Если отопления в доме не будет, необходимо обратиться в управляющую организацию.

Цифры

На ремонт оборудования Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 направлено 897 млн рублей, на обновление агрегатов Бийской ТЭЦ - 431 млн рублей.

Запасы топлива в Бийске и Барнауле в 3-3,5 раза больше, чем установлено нормативом.

В Барнауле СГК в 4 раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ на теплосетях - до 1,2 млрд рублей. В Бийске на ремонт подземных коммуникаций выделили 80 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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