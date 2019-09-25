2019-09-25T08:03:33+03:00
Происшествия

Барнаулец не узнал соседа и попытался выдавить ему глаза

Мужчина получил серьезную травму
Анастасия Корягина
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Неоднократно судимый за кражи барнаулец стал фигурантом нового уголовного дела - за причинение вреда здоровью человека. Мужчина пытался выдавить глаза соседу.

Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, осужденный не узнал своего знакомого спросонья после выпитого. Он напал на соседа, между мужчинами завязалась драка. В ходе потасовки барнаулец начал давить пальцами на глаза оппоненту. В результате пострадавший получил закрытую тупую травму левого глаза с глубокими ранениями роговицы, а также кровоизлиянием с осложнениями.

В ходе следствия действия злоумышленника квалифицировали как умышленное причинение вреда здоровью человека средней тяжести. Мужчине назначили наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 3 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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