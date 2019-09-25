В аэропорту Барнаула потушат "горящий" самолет

СЕГОДНЯ 05:08 2019-09-25T05:08:34+03:00

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Учения МЧС по тушению условного пожара на воздушном транспорте пройдут 25 сентября в барнаульском аэропорту им. Титова.

Участие в мероприятии примут пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по региону и ведомства Алтайской подсистемы РСЧС.

- Спасатели отработают взаимодействие сил и средств при тушении условного пожара и проведении аварийно-спасательных работ на воздушных суднах, - рассказали в ГУ МЧС.

Учения начнутся в 10 часов. Спасатели обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

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Пожар был настоящим, но учебным. Самолет тоже учебным. Возгорание в Ту-154 ликвидировали 12 сотрудников службы аварийно-спасательного обеспечения полетов и три пожарных расчета. Люди сначала испугались реалистичных фотографий пожара, которые разлетелись по сетям и в СМИ, но потом стало понятно - это учения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU