2019-09-25T04:13:01+03:00
Досуг

В Барнауле пройдет первый полуфинал Лиги #КВНАЛТАЙ

САПОЖКОВА Александра
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Фото предоставлено лигой КВН «#КВНАЛТАЙ»Фото предоставлено лигой КВН «#КВНАЛТАЙ»
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Первая игра после минувших летних каникул и четвертая игра сезона 2019 года пройдет в Барнауле 28 сентября. По итогам четвертьфиналов в полуфиналы прошло десять команд. И в эту субботу определятся первые финалисты.

В полуфинале лиги КВН «#КВНАЛТАЙ» примут участие команды «Счастливо», «Сын Маминой Подруги», «Сборная Медицинского Университета» - все три из Барнаула, «Экстрим» из села Сычевка и «Твердятич Пихто» из Горно-Алтайска.

Начало игры в 18 часов в ДК «Сибэнергомаш», проспект Ленина, 147. Цена билетов - 200-250 рублей. Их можно купить у распространителей, в кассах сети Кассы.ру и на сайте https://barnaul.kassy.ru.

Подробности предстоящей игры смотрите в сообществах Лиги КВН «#КВНАЛТАЙ» в «Инстаграм» и во «ВКонтакте» vk.com/kvnaltay.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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