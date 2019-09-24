Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе под Барнаулом

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-24T15:57:46+03:00

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В Барнауле в районе поселка Солнечный днем 24 сентября произошла серьезная авария, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП случилось около 13 часов на трассе вблизи Барнаула. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Субару Легаси» был 25-летний мужчина, в транспортном средстве также находился 33-летний пассажир. В какой-то момент водитель потерял контроль над авто и врезался в разделяющее бетонное ограждение, после этого машину откинуло на столб. Пока неизвестно был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пассажир и водитель получили травмы. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

К слову, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU