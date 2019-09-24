На Алтае бизнес-леди осудят за махинации с бюджетными деньгами
В Барнауле гендиректор одного из мясоперерабатывающих предприятий незаконно получила грант – больше 850 тысяч рублей. Свою вину женщина не признала.
Следствию удалось выяснить, что 44-летняя женщина хотела завладеть бюджетными деньгами через грант. Эти средства якобы были необходимы ей для покупки оборудования, которое понадобилось для ведения бизнеса.
Так с августа 2014 года по январь 2017 бизнес-леди предоставила фиктивные документы на грант и в дальнейшем получила деньги. Генеральный директор скрыла тот факт, что на предприятии уже было необходимое оборудование, в котором она якобы нуждалась. Его приобрели ранее, а документы о необходимой господдержке предоставили ложные.
В итоге женщине предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Уголовное дело уже направили в суд. Свою вину дама не признала, материальный ущерб также не возместила.
ИСТОЧНИК KP.RU