2019-09-24T13:10:11+03:00
Общество

Комнатная собачка ценой жизни спасла пенсионерку от бешеного пса

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийске пенсионерку от большой соседской собаки спас комнатный песик Мурзик. В результате храброй схватки маленький защитник погиб, пишет «Бийский рабочий».

85-летняя Людмила Зиновьевна живет в частном секторе в Бийске. Недавно, когда она вместе со своим домашним питомцем Мурзиком была в своем палисаднике, на нее кинулась большая соседская собака. Маленький охранник храбро набросился на незваного гостя, но тот успел перекусить ему позвоночник, ребра и легкое.

В результате песика пенсионерки спасти не удалось, он умер в тот же вечер. После произошедшего пожилая женщина два дня чувствовала себя плохо и плакала, у неё было высокое давление. До сих пор она не может оправиться от тяжелой утраты домашнего любимца.

К слову, чтобы помочь отвлечься от случившегося родственники подарили пенсионерке щенка. Женщина уже написала заявление в полицию по факту произошедшего. Его передали в административную комиссию, там вскоре примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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