Школу-памятник начали ремонтировать в Бийске

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-24T08:26:40+03:00

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В одном из старейших памятников Бийска - школе № 4, начались ремонтные работы. На это выделили деньги из краевого бюджета, сообщает «Алтайская правда».

Это здание было построено в 1911 году. Прошло больше 100 лет и конечно же помещению уже требовался ремонт. Профинансировали его из краевого бюджета. Так строительные работы начались в школе еще в начале сентября.

- Мы провели большую подготовительную работу. Создали все условия для безопасного нахождения детей в школе, провели необходимые инструктажи и с учениками, и с родителями, рассказала начальник управления образования мэрии Бийска Елена Вирбицкас.

На время ремонта начальные классы перевели учиться в школу № 20, а четвертая школа пока работает в две смены. Сейчас под учебный процесс задействован лишь первый этаж, а после уроков учитель выводит детей за пределы территории.

К слову, некоторые строительные работы в целях безопасности детей проводятся исключительно в выходные дни. Так что учебному процессу ремонт не мешает.

ИСТОЧНИК KP.RU