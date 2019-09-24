2019-09-24T06:10:04+03:00
Общество

В Барнауле временно отключат некоторые светофоры

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за плановых ремонтных работ Барнаульская сетевая компания отключит светофоры на некоторых участках краевой столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так 24 сентября с 9 до 10-30 часов отключат светофор на пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна. Также с 9 до 14-00 не будет работать светофорный объект на пересечении шоссе Ленточный Бор с Южным трактом. Последний участок, которого коснётся временное отключение – это пересечение улицы Воровского с Бульваром 9-го Января. Там светофор не будет работать с 9 до 17 часов.

К слову, в связи с временными неудобствами администрация Барнаула приносит горожанам свои извинения. Барнаульцев также просят быть внимательными на дорогах и соблюдать требования дорожных знаков.

Читайте также: В Барнауле перенесли открытие «Титов-Арены»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщина забрала из банкомата чужие деньги
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей
25 сентября в АлтГТУ открывается Всероссийский профориентационный форум
Двое барнаульцев на велосипедах поехали до острова Бали
Здания и участки в центре Барнаула выкупила известная строительная компания
Возвращение прямых выборов мэра обсудят в Барнауле
В Барнауле перенесли открытие «Титов-Арены»
В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка
В Барнауле обокрали районную администрацию
В случайной драке в Барнауле убили 17-летнего парня
В Барнауле ураганный ветер повалил деревья
Эвелина Бледанс восхитилась отдыхом на Алтае
Студенты АлтГТУ конструируют модели сельскохозяйственных машин
У семи барнаульцев из 222 онкологи выявили рак во время профилактической акции
Зима в Алтайском крае будет теплее обычного
Бийчане негодуют из-за отмены садоводческих рейсов
Алтайский губернатор в ленточном бору высадил деревце с табличкой "ТоменкоВ"
В Барнауле будут судить обвиняемых в убийстве Михаила Седова
Сорок деревьев высадили в Заринске благодаря программе «Стальное дерево»
В Алтайском крае появилось почти 10 тысяч новых рабочих мест
Алтайские специалисты определяют валовые и подвижные формы кадмия в почве
Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября
На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев
На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии