В Барнауле временно отключат некоторые светофоры

СЕГОДНЯ 06:10 2019-09-24T06:10:04+03:00

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Из-за плановых ремонтных работ Барнаульская сетевая компания отключит светофоры на некоторых участках краевой столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так 24 сентября с 9 до 10-30 часов отключат светофор на пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна. Также с 9 до 14-00 не будет работать светофорный объект на пересечении шоссе Ленточный Бор с Южным трактом. Последний участок, которого коснётся временное отключение – это пересечение улицы Воровского с Бульваром 9-го Января. Там светофор не будет работать с 9 до 17 часов.

К слову, в связи с временными неудобствами администрация Барнаула приносит горожанам свои извинения. Барнаульцев также просят быть внимательными на дорогах и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU