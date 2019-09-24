Здания и участки в центре Барнаула выкупила известная строительная компания

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-24T05:16:10+03:00

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Три земельных участка обанкротившейся компании «СтройГАЗ» продали в Барнауле на аукционе, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Выкупленные земли находятся на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52а. Так единственным участником, а после и победителем стала компания «Строительная перспектива». В итоге именно она выкупила по стартовой цене в 86,6 млн рублей эти три земельных участка.

Общая площадь выкупленной земли – почти 0,56 га. Первый участок пустует, на втором расположено здание площадью 178,5 кв. метра, там работают бар «Заправка» и кафе «Шаверма». На третьем участке находится старый двухэтажный деревянный жилой дом площадью 134 кв. метра.

Известно, что вид разрешенного использования первого участка – это строительство многоквартирных домов с допустимой высотой девять и более этажей. О двух других участках указана только категория - земли населенных пунктов. Возможно и там вскоре появиться новый жилой комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU